Музей звукозаписи с голосами Гагарина, Толстого и Блока открыт в Екатеринбурге (ФОТО)

Всего собрано порядка 300 видов звукозаписывающей аппаратуры разного времени появления. Для посетителей экскурсовод включит первую в мире звукозапись, которая была сделана Томасом Эдисоном чуть более 140 лет назад. Также для прослушивания доступны голоса Юрия Гагарина, Владимира Маяковского, Владимира Ленина, Александра Блока, Льва Толстого и многих других. Кроме того, проигрываться будут дореволюционные пластинки.



Представленные экспонаты – это личная коллекция работника «Музея истории радио» Бориса Кошелева, которую он собирал всю свою жизнь. Он надеется передать её государству.



Первая экспозиция называется «История механической звукозаписи». Музей располагается на улице Красноармейская, 28, передает E1.ru.