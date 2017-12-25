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Новости Нижнего Тагила

Музей звукозаписи с голосами Гагарина, Толстого и Блока открыт в Екатеринбурге (ФОТО)

25 декабря 2017, 10:00Добавить новость
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В столице Урала открыли Музей звукозаписи. В его коллекции собрано более 15 000 звукозаписей на самых разных носителях: лентах, кассетах, пластинках и других.

Всего собрано порядка 300 видов звукозаписывающей аппаратуры разного времени появления. Для посетителей экскурсовод включит первую в мире звукозапись, которая была сделана Томасом Эдисоном чуть более 140 лет назад. Также для прослушивания доступны голоса Юрия Гагарина, Владимира Маяковского, Владимира Ленина, Александра Блока, Льва Толстого и многих других. Кроме того, проигрываться будут дореволюционные пластинки.

Представленные экспонаты – это личная коллекция работника «Музея истории радио» Бориса Кошелева, которую он собирал всю свою жизнь. Он надеется передать её государству.

 

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Фото: E1.ru


Первая экспозиция называется «История механической звукозаписи». Музей располагается на улице Красноармейская, 28, передает E1.ru.

 
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