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Новости Нижнего Тагила

Новогодняя елка открылась в поселке Уралец (ФОТО)

25 декабря 2017, 17:00Добавить новость
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Открытие новогодней елки прошло в поселке Уралец под Нижним Тагилом.

В воскресенье, 24 декабря 2017 года, прошло открытие новогодней елки в поселке Уралец. На центральной площади поселка вокруг главной новогодней красавицы собрались местные жители.

В начале мероприятия выступил глава территориальной администрации Дмитрий Кравченко и поздравил собравшихся с наступающим Новым годом. Затем он подвел итоги конкурса новогодних игрушек. Жители Уральца приняли активное участие в изготовлении елочных украшений. Призовые маста между собой поделили ребята из детского сада №4 и школы №9, а также коллектив энергосетей. Победители получили дипломы и сладкие призы.

Праздник продолжился с появлением Деда Мороза и Снегурочки, которые провели с уральцами много игр и конкурсов и угощали всех сладостями. Разноцветными огнями засверкала новогодняя елка под веселые крики жителей Уральца.

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Фото: ntagil.org
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