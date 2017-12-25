Новогодняя елка открылась в поселке Уралец (ФОТО)

В воскресенье, 24 декабря 2017 года, прошло открытие новогодней елки в поселке Уралец. На центральной площади поселка вокруг главной новогодней красавицы собрались местные жители.



В начале мероприятия выступил глава территориальной администрации Дмитрий Кравченко и поздравил собравшихся с наступающим Новым годом. Затем он подвел итоги конкурса новогодних игрушек. Жители Уральца приняли активное участие в изготовлении елочных украшений. Призовые маста между собой поделили ребята из детского сада №4 и школы №9, а также коллектив энергосетей. Победители получили дипломы и сладкие призы.



Праздник продолжился с появлением Деда Мороза и Снегурочки, которые провели с уральцами много игр и конкурсов и угощали всех сладостями. Разноцветными огнями засверкала новогодняя елка под веселые крики жителей Уральца.



