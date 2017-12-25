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Новости Нижнего Тагила

Открытие ледового городка состоялось на Театральной площади Нижнего Тагила (ВИДЕО)

25 декабря 2017, 17:40Добавить новость
город,Нижний Тагил,Новый год,Носов,Дед Мороз,ледовый городок,театральная площадь

На Театральной площади Нижнего Тагила состоялось торжественное открытие ледового городка.

 25 декабря  в центре Нижнего Тагила прошла церемония открытия ледовых скульптур и горок. Напомним, строительство городка и установка большой горки начались на Театральной площади в начале декабря.

Маленькие тагильчане уже успели прокатиться на новых горках и сфотографироваться с символом наступающего года - светящейся фигурой собаки. Всего на Театральной площади появилось 20 скульптур, и все они посвящены театру.

На ледяной сцене Театральной площади выступили тагильские творческие коллективы. А Дед Мороз и Снегурочка проехали по территории городка в санях, запряженных собаками хаски. 

Торжественное мероприятие открытия также посетил глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

Дорогие тагильчане! Началась последняя неделя уходящего года. Я надеюсь, что для большинства тагильчан это был успешный год. Я хотел бы поблагодарить всех, кто в этом году поработал на благо города. Хотел бы пожелать вам в наступающем году здоровья, счастья и успехов. С праздником вас!, -- поздравил тагильчан мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

После речи главы города торжественно зажглась новогодняя ель, которой сопутствовал праздничный фейерверк. 

О том, как встретить наступающий 2018 год, можно узнать в специальном разделе TagilCity.ru.
 



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