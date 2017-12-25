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Новости Нижнего Тагила

Пользователи «ВКонтакте» станут благотворителями

25 декабря 2017, 14:40Добавить новость
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До 15 января 2018 года пользователям сети «ВКонтакте» доступна возможность сделать новогодний подарок друзьям, стоимость которого 21 рубль.

Пользователи «ВКонтакте» могут помочь благотворительным организациям. Для этого нужно сделать кому-либо новогодний подарок - щенка Спотти.

Вырученные средства будут направлены в несколько благотворительных организаций. Среди них - фонд «Дети Наши», помогающий воспитанникам детских домов адаптироваться к самостоятельной жизни, а также организация помощи бездомным «Ночлежка» и фонд «Даунсайд Ап». «Даунсайд Ап» помогает семьям в воспитании детей с синдромом Дауна.

Социальная сеть «ВКонтакте» заявила о сотрудничестве с благотворительными организациями в 2017 году. Официальные некоммерческие организации, занимающиеся благотворительностью, теперь имеют бесплатную возможность продвижения в соцсети.

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