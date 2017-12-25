Пользователи «ВКонтакте» станут благотворителями

До 15 января 2018 года пользователям сети «ВКонтакте» доступна возможность сделать новогодний подарок друзьям, стоимость которого 21 рубль.

Пользователи «ВКонтакте» могут помочь благотворительным организациям. Для этого нужно сделать кому-либо новогодний подарок - щенка Спотти.



Вырученные средства будут направлены в несколько благотворительных организаций. Среди них - фонд «Дети Наши», помогающий воспитанникам детских домов адаптироваться к самостоятельной жизни, а также организация помощи бездомным «Ночлежка» и фонд «Даунсайд Ап». «Даунсайд Ап» помогает семьям в воспитании детей с синдромом Дауна.



Социальная сеть «ВКонтакте» заявила о сотрудничестве с благотворительными организациями в 2017 году. Официальные некоммерческие организации, занимающиеся благотворительностью, теперь имеют бесплатную возможность продвижения в соцсети.