Собаки Екатеринбурга собрались на благотворительной «МопсоЁлке» (ФОТО)

В столице Урала 23 декабря прошла благотворительная «МопсоЁлка», на которой собрались собаки в различных новогодних костюмах.

Среди четвероногих участников корпоратива прошел конкурс на лучший новогодний наряд. Хозяева своими руками создали для питомцев различные праздничные костюмы: помощника Санта Клауса, снежинки, феи, золотые платья и вязаные комбинезоны.

Призы символам наступающего года вручали Дед Мороз и Снегурочка. Награждение победителей прошло по итогам общего голосования за лучший новогодний костюм. Всего в конкурсе приняли участие 23 собаки.

Как отметили организаторы мероприятия, главной его целью стала благотворительность. На «МопсоЁлке» также прошел сбор кормов, одежды, а также лекарств и амуниции для собак. Все это будет отправлено в частный приют. Сейчас там проживают 30 собак, брошенных хозяевами, пишет Е1.





Фото: Е1