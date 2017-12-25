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Новости Нижнего Тагила

Собаки Екатеринбурга собрались на благотворительной «МопсоЁлке» (ФОТО)

25 декабря 2017, 10:30Добавить новость
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В столице Урала 23 декабря прошла благотворительная «МопсоЁлка», на которой собрались собаки в различных новогодних костюмах.

Среди четвероногих участников корпоратива прошел конкурс на лучший новогодний наряд. Хозяева своими руками создали для питомцев различные праздничные костюмы: помощника Санта Клауса, снежинки, феи, золотые платья и вязаные комбинезоны.

 

Призы символам наступающего года вручали Дед Мороз и Снегурочка. Награждение победителей прошло по итогам общего голосования за лучший новогодний костюм. Всего в конкурсе приняли участие 23 собаки.

 

Как отметили организаторы мероприятия, главной его целью стала благотворительность. На «МопсоЁлке» также прошел сбор кормов, одежды, а также лекарств и амуниции для собакВсе это будет отправлено в частный приют. Сейчас там проживают 30 собак, брошенных хозяевами, пишет Е1.

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Фото: Е1

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