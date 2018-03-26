4000 тагильчан приняли участие в выставке детского творчества ГДДЮТ (ВИДЕО)

68-я выставка технического и декоративно-прикладного творчества детей и учащейся молодёжи стартовала в ГДДЮТ.

Роботы здесь играют в футбол, занимаются единоборствами и решают сложные задачи. Конструкторами стали обычные дети, всего в выставке приняли участие 4000 детей и педагогов, представившие почти 2700 работ.





Было тяжело, практически каждый день приходили и собирали робота по два-три часа. Сначала придумывали, как соединить все узлы, потом написали для него программу. Видите — вот он работает, -- комментировали ученики гимназии № 86.



Посетить выставку до 30 марта сможет каждый желающий, сообщает «Тагил-ТВ».



