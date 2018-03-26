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Новости Нижнего Тагила

Фотограф из Нижнего Тагила вышел в финалы двух международных конкурсов (ФОТО)

26 марта 2018, 22:50Добавить новость
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Фоторепортёр Павел Волков вышел в финал престижного международного конкурса фотографии Siena International Photography Awards-2018. Работа, принёсшая нижнетагильском фотографу победу, связана со снимками отшельника, живущего в 100 км от Москвы.

Фотограф из Нижнего Тагила Павел Волков сделал снимки отшельника, который добровольно покинул Москву и поселился самодельной землянке в 100 км от столицы России.

Повседневная жизнь отшельника, запечатлённая на плёнку, принесла Волкову призовое место в конкурсе Siena International Photography Awards-2018.


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Фото: Снимки-победители конкурса Siena International Photography Awards-2018


На этом нижнетагильский фоторепортёр не остановился и одержал победу в другом международном конкурсе - Istanbul Photo Awards-2018. Репортаж называется «История Талая» и рассказывает о мужчине, который потерял конечности при взрыве старого боеприпаса времён Великой Отечественной.

До того как стать профессиональным фотографом Павел работал на коксохимическом производстве НТМК. Сейчас живёт в столице России и публикует фотографии в федеральных СМИ. Ранее фоторепортёр уже занимал призовые места в престижных международных конкурсах, сообщают «Все новости».


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Фотография, занявшая первое место в конкурсе Istanbul Photo Awards-2018. Фото: «Все новости»
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