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Новости Нижнего Тагила

Проект Нижнетагильского музея будет представлен на фестивале «Интермузей-2018»

26 апреля 2018, 11:20Добавить новость
Нижний Тагил,музей-заповедник,интермузей,прект,пешие экскурсии,Музейный авто-
Проект «Музейный авто-, вело-, пеший тур» Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» прошел в полуфинал Международного фестиваля «Интермузей-2018».

Проект тагильского музея будет представлен в номинации «Лучший просветительский музейный проект».

В рамках проекта были реализованы как познавательные, так и оздоровительные задачи. Сотрудниками музея-заповедника для тагильчан были проведены пешие экскурсии, а также вело- и авто-квесты.

Фестиваль «Интермузей-2018» состоится в Москве с 31 мая по 3 июня. Сотрудники музея-заповедника разработают экспозицию и презентацию стенда, на котором будет представлена информация о проекте, сообщает пресс-служба Нижнетагильского музея-заповедника.

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