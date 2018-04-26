Проект Нижнетагильского музея будет представлен на фестивале «Интермузей-2018»

Проект «Музейный авто-, вело-, пеший тур» Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» прошел в полуфинал Международного

фестиваля «Интермузей-2018».

Проект тагильского музея будет представлен в номинации «Лучший просветительский музейный проект».



В рамках проекта были реализованы как познавательные, так и оздоровительные задачи. Сотрудниками музея-заповедника для тагильчан были проведены пешие экскурсии, а также вело- и авто-квесты.





Фестиваль «Интермузей-2018» состоится в Москве с 31 мая по 3 июня. Сотрудники музея-заповедника разработают экспозицию и презентацию стенда, на котором будет представлена информация о проекте, сообщает пресс-служба Нижнетагильского музея-заповедника.