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Новости Нижнего Тагила

День открытых дверей прошел в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила

26 мая 2018, 14:45Добавить новость
Нижний Тагил,библиотека,день открытых дверей,читатели,акция,мероприятие,Центральная городская библиотека
27 мая отмечался Общероссийский день библиотек. День открытых дверей, приуроченный к этому празднику, прошел в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила 25 мая.

На Дне открытых дверей читатели могли узнать свой характер по книге, поучаствовать в интерактивной викторине «Библиотека знакомая и незнакомая», а также встретиться с книгой «вслепую» и принять участие в акции «Взвешенные книги».

Акция под названием «Книги в добрые руки» стартовала на сайте нижнетагильской библиотеки. На сайте предложен список книг, любую из них можно зарезервировать и в течение 20 дней бесплатно забрать себе. С 1 июня начнутся летние акции для детей «Читайте с нами! Читайте сами!» и «Ключ от лета».

По словам губернатора области, по итогам 2017 года Свердловская область вошла в число 20 самых читающих регионов России. Такого результата помогли добиться различные акции и мероприятия, которые проходят в библиотеках области, пишет «Тагильский рабочий».

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