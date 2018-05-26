День открытых дверей прошел в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила

27 мая отмечался Общероссийский день библиотек. День открытых дверей, приуроченный к этому празднику, прошел в Центральной городской библиотеке Нижнего Тагила 25 мая.

На Дне открытых дверей читатели могли узнать свой характер по книге, поучаствовать в интерактивной викторине «Библиотека знакомая и незнакомая», а также встретиться с книгой «вслепую» и принять участие в акции «Взвешенные книги».



Акция под названием «Книги в добрые руки» стартовала на сайте нижнетагильской библиотеки. На сайте предложен список книг, любую из них можно зарезервировать и в течение 20 дней бесплатно забрать себе. С 1 июня начнутся летние акции для детей «Читайте с нами! Читайте сами!» и «Ключ от лета».



По словам губернатора области, по итогам 2017 года Свердловская область вошла в число 20 самых читающих регионов России. Такого результата помогли добиться различные акции и мероприятия, которые проходят в библиотеках области, пишет «Тагильский рабочий».



Кинозал для людей с ОВЗ появился в городской библиотеке Нижнего Тагила.