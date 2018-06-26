Дети бюджетников смогут получать квоту на места в загородные лагеря Нижнего Тагила

Согласно регламенту, в Нижнем Тагиле вне очереди попасть на отдых в лагеря имеют право дети сотрудников Следственного комитета, прокуроров и судей. Помимо этого, в этот список традиционно входят дети военных, полицейских, сироты и инвалиды. Всего в списке 11 категорий первоочерёдников. Так, в стороне от списка остались дети, чьи родители трудятся в бюджетной сфере.



Тагильские депутаты предложили представителям мэрии придумать систему, по которой распределение путёвок проходило бы равномерно среди первоочерёдников. Замглавы по соцполитике Валерий Суров отметил, что в городе система квот, действующая во всём регионе, получила в своё время большое количество жалоб, поэтому не была реализована. Решение для бюджетников хотят найти к следующему лету, передаёт ИА «Все Новости».