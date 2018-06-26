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Новости Нижнего Тагила

Дети бюджетников смогут получать квоту на места в загородные лагеря Нижнего Тагила

26 июня 2018, 09:00Добавить новость
администрация,город,дети,Нижний Тагил,отдых,ребенок,Свердловская область,депутаты,бюджетники,лагерь
В Нижнем Тагиле хотят изменить систему распределения путёвок в загородные оздоровительные лагеря для детей. В мэрии уверены, что принцип не защищает интересы работников бюджетной сферы.

Согласно регламенту, в Нижнем Тагиле вне очереди попасть на отдых в лагеря имеют право дети сотрудников Следственного комитета, прокуроров и судей. Помимо этого, в этот список традиционно входят дети военных, полицейских, сироты и инвалиды. Всего в списке 11 категорий первоочерёдников. Так, в стороне от списка остались дети, чьи родители трудятся в бюджетной сфере.

Тагильские депутаты предложили представителям мэрии придумать систему, по которой распределение путёвок проходило бы равномерно среди первоочерёдников. Замглавы по соцполитике Валерий Суров отметил, что в городе система квот, действующая во всём регионе, получила в своё время большое количество жалоб, поэтому не была реализована. Решение для бюджетников хотят найти к следующему лету, передаёт ИА «Все Новости».

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