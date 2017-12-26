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Новости Нижнего Тагила

Новогодний праздник прошёл для детей из замещающих и неполных семей Нижнего Тагила

26 декабря 2017, 06:35Добавить новость
дети,Нижний Тагил,Новый год,отдых,праздник,Свердловская область,Центральная городская детско-юношеская библиотека,социально-реабилитационный центр,Дед Мороз,снегурочка
Дети из неполных и замещающих семей Нижнего Тагила окунулись в сказочную атмосферу новогоднего праздника.

Мероприятие для них провели социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Ленинского района совместно с Центральной городской детско-юношеской библиотекой.

Самый ожидаемый для детей и взрослых праздник Новый год провели сотрудники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ленинского района совместно с Центральной городской детско-юношеской библиотекой для детей из неполных и замещающих семей города.

Ребята стали зрителями новогоднего концерта, главными героями которого стали символ наступающего года – жёлтая Собака, а также Баба Яга, Кощей Бессмертный, Лиса, Цыганка, Курочка, Кикимора. В конце мероприятия дети вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой спели новогодние песни, потанцевали и поводили хоровод вокруг ёлки.

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