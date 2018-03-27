30 юных тагильчан участвуют во 2 смене фонда «Золотое сечение» (ВИДЕО)

30 юных тагильчан участвуют во 2 смене Фонда поддержки одаренных детей и молодежи Свердловской области «Золотое сечение».

Всего из Свердловской области 200 ребят принимает участие в смене, где проходят занятия по направлениям «Промыслы», «Искусство», «Спорт» и «Наука».



В конце смены школьники должны защитить проект по выбранному направлению. Помимо учебных занятий для ребят пройдут мастер-кассы и встречи с известными людьми. Дети, наиболее ярко проявившие себя, будут включены в кадровй резерв области, сообщает Тагил-ТВ.





