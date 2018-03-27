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Новости Нижнего Тагила

30 юных тагильчан участвуют во 2 смене фонда «Золотое сечение» (ВИДЕО)

27 марта 2018, 16:05Добавить новость
Нижний Тагил,золотое сечение,школьники,смена,занятия,таланты,кадры
30 юных тагильчан участвуют во 2 смене Фонда поддержки одаренных детей и молодежи Свердловской области «Золотое сечение». 

Всего из Свердловской области 200 ребят принимает участие в смене, где проходят занятия по направлениям «Промыслы», «Искусство», «Спорт» и «Наука».

В конце смены школьники должны защитить проект по выбранному направлению. Помимо учебных занятий для ребят пройдут мастер-кассы и встречи с известными людьми. Дети, наиболее ярко проявившие себя, будут включены в кадровй резерв области, сообщает Тагил-ТВ.


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