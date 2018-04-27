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Новости Нижнего Тагила

Конкурс «Виноградная косточка» в честь Окуджавы прошёл среди тагильских школьников

27 апреля 2018, 08:00Добавить новость
город,конкурс,Нижний Тагил,Россия,Свердловская область,фестиваль,школа,школьники,Булат Окуджава
26 апреля в школе №32 состоялся фестиваль-конкурс «Виноградная косточка». Это пятое по счёту такое мероприятие среди школьников, посвящённое творчеству Булата Окуджавы. Среди участников – порядка сотни школьников из 15 образовательных учреждений города.

В течение двух с половиной часов юные тагильчан пели, играли на музыкальных инструментах, а также читали стихи.

В номинации «Вокал» самыми популярными произведениями Окуджавы стали песни «Ваше благородие…» и «Десантный батальон». Годом ранее и малыши, и взрослые не один раз исполнили песню «До свидания, мальчики». Педагоги, которые помогли воспитанникам с подготовкой, получили благодарственные письма. 

Около получаса понадобилось членам жюри на то, чтобы прийти к согласию в определении победителей. Гран-при получили солистки Дарья Верна из 31-й школы за песню «Ах, паны – панове…» на польском и русском языках, а также Анастасия Русакова из школы №43 за образ Пьеро. Первое место досталось Софье Гультяевой. Кроме этого, дипломы различного достоинства были вручены двум десяткам школьников, пишет «Тагильский рабочий».

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