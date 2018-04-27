Заболели в праздники: нижнетагильские больницы будут работать по особому графику

Медицинские учреждения Нижнего Тагила будут работать 28 апреля. С 29 апреля по 2 мая будут работать травмпункты и стационары. В поликлиниках города днём будут дежурить врачи.

Круглосуточно в майские праздники будут работать Перинатальный центр, стационар хирургии Демидовской больницы, терапевтическое отделение на Кузнецкого, стационар на Максарёва, 5 и травмпункт на Вагоностроителей, 12.



Также круглосуточно будут работать больничный городок и травмпункт на Тагилстрое. В поликлинике на Металлургов, 2 врачи будут принимать пациентов с 8 до 15 часов. В эту поликлинику смогут обратиться и жители Рудника.



С 8 до 15 часов в поликлиниках Детской горбольницы в праздники ежедневно будут дежурить медики. Поликлиника на Окунева, 30 будет работать с 8 до 15 часов. На вызовах будут работать медики с 8 до 15 часов.





В женской консультации на Вагонке приём пациенток будет вести дежурный врач с 8 до 15 часов, пишет ИА «Все новости».