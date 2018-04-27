Пять лучших сотрудников муниципальных учреждений награждены в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В Нижнем Тагиле 27 апреля были объявлены итоги конкурса на лучшего муниципального служащего за 2017 год.

27 апреля прошло торжественное награждение лучших сотрудников муниципальных учреждений города. Награды тагильчане получили из рук главы Нижнего Тагила Сергея Носова.



По итогам конкурса лучшими муниципальными служащими за 2017 год были признаны: Максим Александрович Володин, Кристина Борисовна Крутакова, Ольга Олеговна Павленко, Лидия Ивановна Панникова, Анастасия Александровна Крончинская.



25 апреля в Нижнем Тагиле были награждены лучшие спортсмены, коллективы и тренеры.





