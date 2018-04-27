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Новости Нижнего Тагила

Пять лучших сотрудников муниципальных учреждений награждены в Нижнем Тагиле (ФОТО)

27 апреля 2018, 11:40Добавить новость
Нижний Тагил,Носов,награждение,лучшие муниципальные служащие,дипломы,конкурс
В Нижнем Тагиле 27 апреля были объявлены итоги конкурса на лучшего муниципального служащего за 2017 год. 

27 апреля прошло торжественное награждение лучших сотрудников муниципальных учреждений города. Награды тагильчане получили из рук главы Нижнего Тагила Сергея Носова.

По итогам конкурса лучшими муниципальными служащими за 2017 год были признаны: Максим Александрович Володин, Кристина Борисовна Крутакова, Ольга Олеговна ПавленкоЛидия Ивановна Панникова, Анастасия Александровна Крончинская.

25 апреля в Нижнем Тагиле были награждены лучшие спортсмены, коллективы и тренеры.

 

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