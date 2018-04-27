USD 62.60 + 0.85
EUR 76.18 + 0.85
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Около 3,5 тыс. человек в Нижнем Тагиле вышли на субботники

27 апреля 2018, 10:10Добавить новость
Нижний Тагил,субботники,уборка,уборка мусора,предприятия
С 20 апреля в Нижнем Тагиле проходят субботники.

По сообщению главы Тагилстроевского района Нижнего Тагила Дениса Парамонова, на субботники на Тагилстрое вышли порядка 1000 человек. Было вывезено 500 кубометров мусора.


Глава Ленинского района Константин Захаров сообщил, что в Ленинском районе прошел 31 субботник. Было вывезено 600 кубометров мусора.

В Дзержинском районе в субботниках приняли участие порядка 1500 человек.

 В Дзержинском районе субботники вошли в активную фазу, с 26 апреля к уборке района приступят сотрудники УВЗ, -- сообщил глава Дзержинского района Александр Ревенко.


Вывозом мешков мусора занимаются ООО «УБТ-Сервис» и МУП «Тагилдорстрой». Субботники в городе начались с конца апреляПланируется, что все мероприятия по уборке мусора в Нижнем Тагиле завершатся к началу мая.

Школьники и пенсионеры вышли на субботник 20 апреля в сквере «Дружба» в Нижнем Тагиле.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , ,

Читайте также:

Срок полномочий депутатов Молодежной Думы Нижнего Тагила продлен до пяти лет
вчера, 20:20
0 1
Подрядчик для обслуживания скверов и парков определен в Нижнем Тагиле
24 апреля, 22:00
0 1
Школьники и ветераны провели субботник в сквере «Дружба» в Нижнем Тагиле
22 апреля, 14:15
4 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 263
Подписаться на новости