Звёзды российского шоу-бизнеса запустили музыкальный квест в «Одноклассниках»

Приложение «А Капелла Квест» будет запущено в рамках сотрудничества фестиваля «Московская весна A Cappella» и социальной сети «Одноклассники». В приложении будет доступно 29 музыкальных отрывков в исполнении 16 популярных звёзд российского шоу-бизнеса.



Пользователи должны угадать мелодии, которые напоют для них артисты. Всего нужно будет угадать 10 мелодий, выбрав один из четырех вариантов ответа. Квест можно проходить несколько раз, так как вопросы постоянно меняются. Тем, кто прошёл испытание, будет присвоен шуточный бейдж. Награду «медведь на ухо наступил» получит тот, кто дал мало правильных ответов. Блистательными «маэстро» станут участники, оказавшиеся настоящими знатоками популярной музыки.



«А Капелла Квест» в «Одноклассниках» станет дополнением к офлайн-активностям фестиваля «Московская весна ACappella», который пройдет в Москве с 27 апреля по 9 мая, сообщает пресс-служба социальной сети.