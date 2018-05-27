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Новости Нижнего Тагила

Участница проекта «Песни» из Екатеринбурга вышла в финал (ВИДЕО)

27 мая 2018, 13:45Добавить новость
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В субботу, 26 мая, участница проекта «Песни» из города Екатеринбурга стала финалисткой проекта. Девушка набрала самое высокое количество баллов от зрителей в команде Максима Фадеева. Борьбу за пять миллионов рублей вместе с девушкой продолжат еще пять финалистов.

Во время полуфинала, который прошел 26 мая, будущая финалистка вместе с ещё одним участником исполняла песню Макса Фадеева «Breach the line», наставник выступил аккомпаниатором и спел с ними первый куплет. 


Когда выступление закончилось, продюсер признался, что песня девушки целую неделю держалась на первом месте в iTunes. Более того, он считает, что проект стал настоящей «взлетной площадкой» для представителей команд.

19-летняя представительница города Екатеринбург родом из Сысерти, она учится в Уральском государственном архитектурно-художественном университете (УрГАХУ), сообщает ИА URA.RU.

                                                                                       Видео: URA.RU
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