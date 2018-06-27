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Новости Нижнего Тагила

Турклуб Екатеринбурга подготовил петицию властям города

27 июня 2018, 13:45Добавить новость
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«Спортивно-туристский клуб города Екатеринбурга» подготовил петицию о сохранении турклуба, адресованную властям города.

Администрация города прекращает финансирование организации из местного бюджета и собирается закрыть клуб.

Согласно пункту 2 статьи 41 Конституции Российской Федерации государственные программы охраны и укрепления здоровья граждан страны подлежат финансированию. Кроме того, необходимо принимать меры по развитию систем здравоохранения различных уровней, считают авторы обращений. 

Программа «Развитие вида спорта «Спортивный туризм» в Российской Федерации до 2020 года» предполагает наличие клубов и массовых спортивно-рекреационных мероприятий, которые способствуют развитию массового спорта в России.

Власти Екатеринбурга с 1 января 2019 года собираются лишить финансирования турклуб, которому 65 лет.

Активисты клуба «Спортивно-туристский клуб города Екатеринбурга»  требуют муниципального финансирования и помещения для турклуба в Екатеринбурге.

Подписать петицию можно на сайте change.org.

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