Турклуб Екатеринбурга подготовил петицию властям города

«Спортивно-туристский клуб города Екатеринбурга» подготовил петицию о сохранении турклуба, адресованную властям города.

Администрация города прекращает финансирование организации из местного бюджета и собирается закрыть клуб.





Согласно пункту 2 статьи 41 Конституции Российской Федерации государственные программы охраны и укрепления здоровья граждан страны подлежат финансированию. Кроме того, необходимо принимать меры по развитию систем здравоохранения различных уровней, считают авторы обращений.





Программа «Развитие вида спорта «Спортивный туризм» в Российской Федерации до 2020 года» предполагает наличие клубов и массовых спортивно-рекреационных мероприятий, которые способствуют развитию массового спорта в России.





Власти Екатеринбурга с 1 января 2019 года собираются лишить финансирования турклуб, которому 65 лет.

Активисты клуба «Спортивно-туристский клуб города Екатеринбурга» требуют муниципального финансирования и помещения для турклуба в Екатеринбурге.



Подписать петицию можно на сайте change.org.