Жители Нижнего Тагила научились расписывать подносы (ФОТО)

Мастер-класс по тагильской росписи подносов был организован в филиале №1 Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила. Любой желающий мог научиться расписывать подносы в свойственной только Нижнему Тагилу манере.

Центр адаптивной культуры Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила организовал мастер-класс для всех жителей города, которые желали научиться так называемой «маховой росписи» подносов.



Под руководством опытного специалиста любой желающий мог освоить двухцветный мазок, который является визитной карточкой тагильских мастеров.



Первыми в мастер-классе обучение прошли участники общественной организации «Равновесие», сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.

Фото: Пресс-служба Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила