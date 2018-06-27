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Новости Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила научились расписывать подносы (ФОТО)

27 июня 2018, 07:05Добавить новость
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Мастер-класс по тагильской росписи подносов был организован в филиале №1 Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила. Любой желающий мог научиться расписывать подносы в свойственной только Нижнему Тагилу манере.

Центр адаптивной культуры Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила организовал мастер-класс для всех жителей города, которые желали научиться так называемой «маховой росписи» подносов.

Под руководством опытного специалиста любой желающий мог освоить двухцветный мазок, который является визитной карточкой тагильских мастеров.


Первыми в мастер-классе обучение прошли участники общественной организации «Равновесие», сообщает пресс-служба Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.


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Фото: Пресс-служба Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила
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