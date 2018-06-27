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Новости Нижнего Тагила

Жители Нижнего Тагила открыли купальный сезон в парке «Народный»

27 июня 2018, 12:25Добавить новость
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Жители Нижнего Тагил открыли купальный сезон и устроили пляж на берегу реки Тагил в парке «Народный».

В Нижнем Тагиле установилась летняя погода, в связи с этим тагильчане начали проводить свободное время около водоемов.

Жители города загорают и купаются в реке. На сегодняшний день сертификата безопасности у водоема нет.

Кроме того, вода холодная, она еще не успела прогреться.

После окончания работ по благоустройству парка «Народный» прибрежная территория получит официальный статус пляжа, сообщает «Тагильский рабочий»

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