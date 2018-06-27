Жители Нижнего Тагила открыли купальный сезон в парке «Народный»

Жители Нижнего Тагил открыли купальный сезон и устроили пляж на берегу реки Тагил в парке «Народный».

В Нижнем Тагиле установилась летняя погода, в связи с этим тагильчане начали проводить свободное время около водоемов.





Жители города загорают и купаются в реке. На сегодняшний день сертификата безопасности у водоема нет.





Кроме того, вода холодная, она еще не успела прогреться.





После окончания работ по благоустройству парка «Народный» прибрежная территория получит официальный статус пляжа, сообщает «Тагильский рабочий».