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Новости Нижнего Тагила

Поэтический баттл на тему выборов пройдет в Нижнем Тагиле

28 февраля 2018, 10:30Добавить новость
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3 марта в 18:00 в Нижнем Тагиле пройдет очередная поэтическая дуэль в «Гора Бар». На этот раз организаторы проекта решили обсудить тему предстоящих выборов.

В формате баттла чтецы смогут поделиться своим мнением, почему они принимают или не принимают участие в политических выборахУчастники делятся на две команды и читают стихотворения на заданную тему. 


Для участия нужно написать текст или выбрать любое политическое стихотворение классика.

На поэтической площадке запрещена любая агитация и провокационные материалы (никакой агитации, фамилий, пропаганды или листовок).

Победителей выберет жюри. Состав жюри: Рустем Хайруллин (руководитель молодежно-спортивного объединения «Воркаут Нижний Тагил», общественный деятель), Евгений Ломакин (руководитель творческого объединения «КВН в Тагиле», организатор проекта «МозгоБойня» в Нижнем Тагиле и в Верхней Салде), Светлана Загс (владелица семейного кафе, преподаватель по рекламе и коуч по SMM, бренд-менеджер десятка предприятий).


Запись в команду: 89126585822 (Камила). Вход свободный, участие бесплатное. Для тех, кто захочет просто послушать, бронь столов: 89126432477 

Нижний Тагил,поэты и,чтец с горы,гора бар,выборы,выборы 2018,баттл
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