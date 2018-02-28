Тагильские дошкольники «спасли смешариков» на уроке по безопасности на льду (ФОТО)

В детском саду № 146 Нижнего Тагила прошел урок безопасности, на котором ребята узнали, как вести себя на льду водоемов. Дошкольники посмотрели мультфильмы, которые объясняют, чем опасен весенний лед.





Дети поделились своим алгоритмом действий в случаях, когда кто-то провалится под лед, а организаторы рассказали, как правильно вести себя в таких ситуациях. Дошкольники узнали, что нельзя подходить близко к полынье, нужно сразу звать на помощь взрослых или звонить в службу спасения.





В ходе игры «Спаси смешариков» дети собирали картинку из пазлов. Ребята активно участвовали в спасении персонажей из мультфильма, а самые активные дошкольники получили в подарок раскраски, пишет «Центр защиты населения».





Фото: «Центр защиты населения»