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Новости Нижнего Тагила

Тагильские дошкольники «спасли смешариков» на уроке по безопасности на льду (ФОТО)

28 февраля 2018, 21:30Добавить новость
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На уроке безопасности дошкольники из Нижнего Тагила узнали о правилах поведения на льду водоемов, посмотрели мультфильмы по теме и помогли героям одного из них во время игры «Спаси смешариков».

В детском саду № 146 Нижнего Тагила прошел урок безопасности, на котором ребята узнали, как вести себя на льду водоемов. Дошкольники посмотрели мультфильмы, которые объясняют, чем опасен весенний лед.

Дети поделились своим алгоритмом действий в случаях, когда кто-то провалится под лед, а организаторы рассказали, как правильно вести себя в таких ситуациях. Дошкольники узнали, что нельзя подходить близко к полынье, нужно сразу звать на помощь взрослых или звонить в службу спасения.

В ходе игры «Спаси смешариков» дети собирали картинку из пазлов. Ребята активно участвовали в спасении персонажей из мультфильма, а самые активные дошкольники получили в подарок раскраски, пишет «Центр защиты населения».

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Фото: «Центр защиты населения»

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