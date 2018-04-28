25 руководителей некоммерческих организаций были награждены в Нижнем Тагиле (ФОТО)

27 апреля в общественно-политическом центре Сергей Носов и Общественная палата Нижнего Тагила наградили тагильчан, которые много лет занимаются волонтерской и благотворительной деятельностью.

Пять активистов получили благодарности от Общественной палаты Нижнего Тагила. 25 руководителей некоммерческих организаций наградил Сергей Носов.





Также получили поздравления юбиляры НКО и ТОСы Нижнего Тагила, являющиеся неотъемлемой частью структуры местного самоуправления. Их поздравили коллеги, представители мэрии и депутаты городской Думы.



Работу НКО трудно переоценить: они сотрудничают с бюджетной системой и госсистемой города.





Многие тагильчане получают помощь именно от добровольцев, которые заботятся об инвалидах, ветеранах, многодетных семьях, детях, оставшихся без попечения родителей, о всех тех людях, которые попали в беду, сообщает «Тагильский рабочий».



Также 27 апреля в Нижнем Тагиле наградили лучших сотрудников муниципальных учреждений.





Фото: «Тагильский рабочий»