25 руководителей некоммерческих организаций были награждены в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Пять активистов получили благодарности от Общественной палаты Нижнего Тагила. 25 руководителей некоммерческих организаций наградил Сергей Носов.
Также получили поздравления юбиляры НКО и ТОСы Нижнего Тагила, являющиеся неотъемлемой частью структуры местного самоуправления. Их поздравили коллеги, представители мэрии и депутаты городской Думы.
Работу НКО трудно переоценить: они сотрудничают с бюджетной системой и госсистемой города.
Многие тагильчане получают помощь именно от добровольцев, которые заботятся об инвалидах, ветеранах, многодетных семьях, детях, оставшихся без попечения родителей, о всех тех людях, которые попали в беду, сообщает «Тагильский рабочий».
Также 27 апреля в Нижнем Тагиле наградили лучших сотрудников муниципальных учреждений.