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Новости Нижнего Тагила

25 руководителей некоммерческих организаций были награждены в Нижнем Тагиле (ФОТО)

28 апреля 2018, 16:40Добавить новость
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27 апреля в общественно-политическом центре Сергей Носов и Общественная палата Нижнего Тагила наградили тагильчан, которые много лет занимаются волонтерской и благотворительной деятельностью.

Пять активистов получили благодарности от Общественной палаты Нижнего Тагила. 25 руководителей некоммерческих организаций наградил Сергей Носов. 

Также получили поздравления юбиляры НКО и ТОСы Нижнего Тагила, являющиеся неотъемлемой частью структуры местного самоуправления. Их поздравили коллеги, представители мэрии и депутаты городской Думы.

Работу НКО трудно переоценить: они сотрудничают с бюджетной системой и госсистемой города.

Многие тагильчане получают помощь именно от добровольцев, которые заботятся об инвалидах, ветеранах, многодетных семьях, детях, оставшихся без попечения родителей, о всех тех людях, которые попали в беду, сообщает «Тагильский рабочий».

Также 27 апреля в Нижнем Тагиле наградили лучших сотрудников муниципальных учреждений.

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Фото: «Тагильский рабочий»
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