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Новости Нижнего Тагила

II этнографический фестиваль «Тагильский калейдоскоп» состоится в Нижнем Тагиле (ФОТО

28 апреля 2018, 07:05Добавить новость
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Ведущие народные коллективы из Свердловской и Челябинской областей, Пермского края примут участие во II этнографическом фестивале «Тагильский калейдоскоп». Помимо исконно уральской культуры участники представят культуры большого количества народов, населяющих регионы и страну.

Немецкая, башкирская культуры, а также культура народа эрибуни будут представлены на этнографическом фестивале, который пройдёт в Нижнем Тагиле 19 мая с 13 до 16 часов.

Народные коллективы из различных регионов России соберутся на Лисьей горе, чтобы рассказать зрителям о культурных обычаях этнических общностей, населяющих нашу страну. Мастера народных промыслов и декоративно-прикладного искусства со всего Урала представят свою продукцию на ярмарке «Национальный сувенир».


Помимо фестиваля зрители смогут принять участие в различных активностях – выступление объединения «Хороводы мира», знакомство с йогой, прыжки на батутах и розыгрыши с множеством призов. Для иногородних гостей будет проведена бесплатная обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу, сообщает Центр развития туризма.


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Фото: Центра развития туризма Нижнего Тагила
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