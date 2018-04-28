II этнографический фестиваль «Тагильский калейдоскоп» состоится в Нижнем Тагиле (ФОТО

Немецкая, башкирская культуры, а также культура народа эрибуни будут представлены на этнографическом фестивале, который пройдёт в Нижнем Тагиле 19 мая с 13 до 16 часов.



Народные коллективы из различных регионов России соберутся на Лисьей горе, чтобы рассказать зрителям о культурных обычаях этнических общностей, населяющих нашу страну. Мастера народных промыслов и декоративно-прикладного искусства со всего Урала представят свою продукцию на ярмарке «Национальный сувенир».



Помимо фестиваля зрители смогут принять участие в различных активностях – выступление объединения «Хороводы мира», знакомство с йогой, прыжки на батутах и розыгрыши с множеством призов. Для иногородних гостей будет проведена бесплатная обзорная экскурсия по Нижнему Тагилу, сообщает Центр развития туризма.

Фото: Центра развития туризма Нижнего Тагила