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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане получили первые паспорта из рук ветеранов в преддверии Дня Победы (ФОТО)

28 апреля 2018, 12:35Добавить новость
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В администрации Тагилстроевского района Нижнего Тагила прошло мероприятие «Память поколений», приуроченное ко Дню Победы. На мероприятии 14-летние жители города получили свои первые паспорта.

В Нижнем Тагиле прошло торжество в рамках предстоящего празднования 75-летия победы в ВОВ. Были приглашены почетные гости: Валентина Шерсткова, кавалер ордена Трудовой Славы, почетный ветеран города Нижний Тагил, и Владимир Свистунов, председатель совета ветеранов Тагилстроевского района.

На мероприятии 14-летние тагильчане получили из рук ветеранов свои первые паспорта граждан РФ.

Ребятам сказали напутственные слова, а также напомнили, что в 2018 году отмечается несколько важных дат - это и 75-летие Сталинградской и Курской битв, и юбилей создания Уральского танкового корпуса, а также 100 лет с момента создания Рабоче-крестьянской Красной Армии.

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Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

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