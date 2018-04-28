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Новости Нижнего Тагила

Тагильские ветераны приняли участие в фестивале национальных культур (ВИДЕО)

28 апреля 2018, 08:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,праздник,Россия,Свердловская область,фестиваль,национальные культуры,ветераны
В Нижнем Тагиле состоялся традиционный фестиваль национальных культур. Это восьмое по счёту событие, которое собирает горожан на одной площадке – в филиале медколледжа.

В фойе учреждения расположилась мастерская, где учащиеся изготавливали игрушки разных культур. В этом году множество гостей, пришедших на праздник, были в военной форме. Отделения военно-патриотических и поисковых отрядов получили копии знамени Победы.

В числе важных гостей на первом ряду был Александр Федин, участник боев Первого Белорусского фронта. Несмотря на свой почтенный возраст – 92 года – Александр Васильевич занят в активной общественной деятельности.

Ветеран уже пять лет подряд открывает парад Победы в Нижнем Тагиле, и 2018 год не станет исключением. Александр Васильевич уверен, что единство в борьбе с врагом привело к Победе: в годы войны люди разных национальностей сражались бок о бок, передаёт «Тагил-ТВ».

 

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