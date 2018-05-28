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Новости Нижнего Тагила

Строительство сквера началось возле Нижнетагильского музея изобразительных искусств

28 мая 2018, 15:30Добавить новость
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На территории Нижнетагильского музея изобразительных искусств стартовали работы по возведению сквера. В рамках региональной программы по развитию парков из областного бюджета будет выделено 6 миллионов рублей на строительство. План озеленения был разработан сотрудниками музея при участии мэра города Сергея Носова.

Строительные работы планируется провести в три этапа и завершить к 2020 году. В процессе работ были вырублены все деревья. Как пишет АН «Между строк», решено засадить территорию новыми растениями. Предполагается, что у музея появятся зелёные дорожки, цветники и скамейки. Площадка на улице Ленина, 5 также будет озеленена и благоустроена.

На время реконструкции была демонтирована скульптура «В стране счастья и радости. Юность» известного скульптора Матвея Манизера. Как пояснила заместитель директора по науке Нижнетагильского музея ИЗО Елена Ильина, после окончания благоустройства сквера скульптура вернется на прежнее место.

В будущем на территории сквера будут проходить летние выставки. Согласно концепции разработчиков, мини-парк станет местом культурного досуга тагильчан.

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Фото: АН «Между строк»

Видео: «Телекон»

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