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Новости Нижнего Тагила

Воспитанники МАДОУ «Детство» в Нижнем Тагиле показали свои таланты (ВИДЕО)

28 мая 2018, 11:10Добавить новость
культура,Нижний Тагил,ДОУ Детство,детский сад,дети,таланты,выступление

В Нижнем Тагиле в ДК им. Окунева воспитанники объединения ДОУ «Детство» показали свои таланты.

Воспитанники детских садов объединения «Детство» выступили на сцене дворца культуры в Нижнем Тагиле и показали свои таланты. Мероприятие традиционное и проходит в мае каждого года.

Среди юных талантов оказался воспитанник детского сада № 192. Мальчик владеет ментальной арифметикой и очень быстро считает в уме. Нашлись юные тагильчане, которые в три года стоят на коньках или быстро декламируют стихи. Свои способности показали более сотни воспитанников.

Также для развития интереса у детей к точным наукам на базе объединения заработали детские кванториумы, там дети получают знания и учатся их применять на практике. Благодаря кванториумам ребята смогут уже в раннем возрасте определиться, кем они хотят стать, когда вырастут.


Видео: «Тагил ТВ»

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