Тагильские проекты претендуют на победу в конкурсе событийного туризма

Стали известны претенденты на победу в региональном конкурсе событийного туризма Russian Event Awards Приволжья и Урала 2017 года.

От УрФО в финал вышли 45 проектов, из них 19 представляет Свердловская область. 8 из них – тагильские проекты.





Финалистами от Нижнего Тагила стали: «Урал Танк», фестиваль открытия сплава по реке Чусовой, фестиваль рыжих, курорт «Гора Белая», «Каменный пояс», массовый спуск на сноубордах с фонариками, Кубок мира по прыжкам с трамплина и «Тагильский калейдоскоп».





Финальные этапы соревнования пройдут 30 сентября – 1 октября, сообщается на официальном сайте города.