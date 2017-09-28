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Новости Нижнего Тагила

Тагильские проекты претендуют на победу в конкурсе событийного туризма

28 сентября 2017, 14:30Добавить новость
культура,Нижний Тагил,фестиваль рыжих,туризм,победа,гора Белая,отдых

Стали известны претенденты на победу в региональном конкурсе событийного туризма Russian Event Awards Приволжья и Урала 2017 года.

От УрФО в финал вышли 45 проектов, из них 19 представляет Свердловская область. 8 из них – тагильские проекты.

Финалистами от Нижнего Тагила стали: «Урал Танк», фестиваль открытия сплава по реке Чусовой, фестиваль рыжих, курорт «Гора Белая», «Каменный пояс», массовый спуск на сноубордах с фонариками, Кубок мира по прыжкам с трамплина и «Тагильский калейдоскоп».

Финальные этапы соревнования пройдут 30 сентября – 1 октября, сообщается на официальном сайте города.

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