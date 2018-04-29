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Новости Нижнего Тагила

Премьера спектакля «Трамвай «Желание» состоялась в Нижнетагильском драмтеатре (ФОТО)

29 апреля 2018, 11:35Добавить новость
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28 апреля в Нижнетагильском драматическом театре состоялась премьера спектакля по пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание».

Атмосферу 70-х создатели спектакля смогли передать с помощью костюмов, света и музыки. Для спектакля было придумано необычное сценическое пространство, которое позволило одновременно разместилить на сцене город, дом Ковальски, бар и улицу.

 Спектакль получился стильный. Думаю, зрителям он обязательно понравится! -- рассказал художественный руководитель театра Игорь Булыгин.


Премьерные показы «Трамвая «Желание» состоятся 29 апреля, 3 и 4 мая.

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Фото: Нижнетагильский драматический театр
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