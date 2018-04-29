Премьера спектакля «Трамвай «Желание» состоялась в Нижнетагильском драмтеатре (ФОТО)

28 апреля в Нижнетагильском драматическом театре состоялась премьера спектакля по пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай «Желание».
Атмосферу 70-х создатели спектакля смогли передать с помощью костюмов, света и музыки. Для спектакля было придумано необычное сценическое пространство, которое позволило одновременно разместилить на сцене город, дом Ковальски, бар и улицу.
Спектакль получился стильный. Думаю, зрителям он обязательно понравится! -- рассказал художественный руководитель театра Игорь Булыгин.
Премьерные показы «Трамвая «Желание» состоятся 29 апреля, 3 и 4 мая.
Фото: Нижнетагильский драматический театр