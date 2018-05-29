55 студенческая целина стартовала в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

На должность вожатого в лагерь претендуют многие, однако возьмут не каждого. Сейчас в этой сфере появилось новое требование – обязательная сертификация деятельности вожатых. Об этом заявил Игорь Юрлов, начальник управления администрации Нижнего Тагила. Сертификат позволит самым достойным работать не только в городских, но и в загородных лагерях.





В управлении образования уверяют, что родители могут не беспокоиться за своих чад, ведь рядом с ними будут квалифицированные специалисты.



Сами студенты, вступившие в студотряды, торжественно пообещали трудиться на строительных площадках. Молодые люди смогут изменить свою жизнь к лучшему, завести настоящих друзей, передает «Тагил-ТВ».

Видео: «Тагил-ТВ»