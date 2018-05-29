+2
Свердловская область
Нижний Тагил
+2
день: +7
вечер: +8
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.27 + 0.6
EUR 72.83 + 0.71
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

55 студенческая целина стартовала в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

29 мая 2018, 09:30Добавить новость
город,дети,Нижний Тагил,отдых,работа,Свердловская область,студенты,лагерь,студенческие отряды,загородные оздоровительные лагеря
В Нижнем Тагиле началась 55-ая студенческая целина. Теперь студенческим отрядам предстоит принимать участие в слётах, походах и стройках.

На должность вожатого в лагерь претендуют многие, однако возьмут не каждого. Сейчас в этой сфере появилось новое требование – обязательная сертификация деятельности вожатых. Об этом заявил Игорь Юрлов, начальник управления администрации Нижнего Тагила. Сертификат позволит самым достойным работать не только в городских, но и в загородных лагерях.

В управлении образования уверяют, что родители могут не беспокоиться за своих чад, ведь рядом с ними будут квалифицированные специалисты.

Сами студенты, вступившие в студотряды, торжественно пообещали трудиться на строительных площадках. Молодые люди смогут изменить свою жизнь к лучшему, завести настоящих друзей, передает «Тагил-ТВ».

 

Видео: «Тагил-ТВ»

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Победители этапа конкурса «Воспитатель года России» названы в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
25 мая, 11:20
4 3
IV симпозиум городской скульптуры пройдёт в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
сегодня, 07:05
0 0
Пара из Нижнего Тагила участвует в кастинге на шоу «Орёл и Решка» (ВИДЕО)
вчера, 08:30
10 8

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 61
Сейчас на сайте 4664 гостя и 20 пользователей
Подписаться на новости