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Новости Нижнего Тагила

IV симпозиум городской скульптуры пройдёт в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

29 мая 2018, 07:05Добавить новость
город,животные,культура,Нижний Тагил,отдых,Свердловская область,парк Народный,скульптура,скульптор
Парк Народный в Нижнем Тагиле станет местом, где пройдёт IV симпозиум городской скульптуры. Тема 2018 года – «Животные Урала».

В мероприятии примут участие 7 скульпторов из разных уголков страны, в том числе двое тагильчан. Начало работы художественной мастерской произойдёт в парке Народный.

Скульпторы продемонстрируют свои навыки при изготовлении таких животных Урала, как лось, рысь, волк, рыба, ворона и щука. Всего для участия в симпозиуме предложено 13 вариантов композиций.

По информации «Тагил-ТВ», скульптуры изготовят из бетона, в особой технике, что позволит юным жителям Нижнего Тагила развивать тактильные навыки.


Видео: «Тагил-ТВ»
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