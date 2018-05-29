IV симпозиум городской скульптуры пройдёт в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

В мероприятии примут участие 7 скульпторов из разных уголков страны, в том числе двое тагильчан. Начало работы художественной мастерской произойдёт в парке Народный.



Скульпторы продемонстрируют свои навыки при изготовлении таких животных Урала, как лось, рысь, волк, рыба, ворона и щука. Всего для участия в симпозиуме предложено 13 вариантов композиций.



По информации «Тагил-ТВ», скульптуры изготовят из бетона, в особой технике, что позволит юным жителям Нижнего Тагила развивать тактильные навыки.





Видео: «Тагил-ТВ»