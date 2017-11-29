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Новости Нижнего Тагила

Праздник ко Дню матери в Нижнем Тагиле прошел в ДРО ООО «ВОИ» (ФОТО)

29 ноября 2017, 15:00Добавить новость
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Праздник для мам прошел в Нижнем Тагиле 24 ноября в помещении ДРО ООО «ВОИ». Всех присутствовавших мам сначала поздравил председатель ДРО ООО «ВОИ» Игорь Юрьевич Постоногов, который исполнил песню Олега Газманова «Мама».

Учащиеся МБОУ СОШ № 95 подготовили развлекательную программу: интеллектуальные конкурсы, песни и танцевальные номера.  В концерте принял участие ансамбль «Зазнобушка», исполнивший народные песни и стихи. 

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Праздник завершился чаепитием, на котором всем мамам вручили розы.

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                                                                            Фото: ДРО ООО «ВОИ»

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