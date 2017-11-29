Праздник ко Дню матери в Нижнем Тагиле прошел в ДРО ООО «ВОИ» (ФОТО)

Праздник для мам прошел в Нижнем Тагиле 24 ноября в помещении ДРО ООО «ВОИ». Всех присутствовавших мам сначала поздравил председатель ДРО ООО «ВОИ» Игорь Юрьевич Постоногов, который исполнил песню Олега Газманова «Мама».
Учащиеся МБОУ СОШ № 95 подготовили развлекательную программу: интеллектуальные конкурсы, песни и танцевальные номера. В концерте принял участие ансамбль «Зазнобушка», исполнивший народные песни и стихи.
Праздник завершился чаепитием, на котором всем мамам вручили розы.
Фото: ДРО ООО «ВОИ»