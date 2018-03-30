-10
Свердловская область
Нижний Тагил
-10
утро: -9
день: -2
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 57.76 + 0.2
EUR 71.09 - 0.24
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Катамаранчики Нижнего Тагила померяются силами на городском Чемпионате

30 марта 2018, 06:05Добавить новость
город,здоровье,Нижний Тагил,отдых,Свердловская область,соревнования,спорт,катамаран,чемпионат города,река Тагил,островского
Чемпионат Нижнего Тагила по спортивному туризму соберёт сильнейших спортсменов на водной дистанции. Лучшие катамаранчики померяются силами 15 апреля.

Соревнования по спуску на катамаранах пройдёт 15 апреля на реке Тагил. Принять участие в чемпионате смогут лица старше 14 лет, имеющие страховку от несчастного случая и допущенные к соревнованиям врачом.

Каждый, кто пожелает посоревноваться должен иметь катамаран, весла и спасательные жилеты. Если собственное снаряжение отсутствует, то организаторы предоставят оборудование в прокат на бесплатной основе.

Как сообщают организаторы, соревнования проводятся на дистанции 2 класса слалом, длиной 500-700 метров, 10-12 ворот по трём видам программы: двуместный катамаран с мужским экипажем, двухместный катамаран со смешанным экипажем и четырёхместный катамаран со смешанным экипажем.

Регистрация участников начнётся в 9:00 выше моста по улице Фрунзе, возле остановки транспорта «Улица Островского». Соревнования начнутся в 10:00.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Сильнейшие лыжники среди сотрудников полиции определились в Нижнем Тагиле (ФОТО)
24 марта, 12:35
0 0
Любители воркаута «зарядили себя» на турнире в Нижнем Тагиле
24 февраля, 13:25
1 0
Зимний фестиваль ГТО прошёл в Нижнем Тагиле (ФОТО)
25 января, 10:35
3 1

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 16
Подписаться на новости