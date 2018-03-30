Юные тагильчане с ОВЗ по зрению пришли на «Трогательную встречу» (ФОТО)

Праздник «Трогательная встреча» собрал юных тагильчан с ограниченными возможностями здоровья по зрению. Все участники приехали на каникулы в Нижний Тагил из специализированного интерната в Верхней Пышме.

Праздник для детей организовали в детско-юношеской библиотеке №1. Два десятка мальчишек и девчонок с ограниченными возможностями здоровья познакомились с «Трогательной выставкой любимых книг», каждый экспонат которой предназначен как раз для слабовидящих и незрячих ребятишек.





После этого ребята встали в хоровод и рассказали o своих любимых домашних питомцах, a потом поучаствовали в театрализованной игре «Дама сдавала в багаж…», в конце которой игрушечный пёс превратился в живую собаку. Кроме этого, юные тагильчане посмотрели и послушали фильм «Бетховен» с тифлокомментированием.





В подготовке выставки активное участие приняли ученики гимназии №18, сделав своими руками различные настольные игры и макеты книг, пишет «Тагильский рабочий».