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Новости Нижнего Тагила

Библиодень пожилого человека прошёл в городской библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)

30 сентября 2017, 13:00Добавить новость
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В преддверии Дня пожилого человека жители Нижнего Тагила смогли принять участие в мероприятиях библиодня, который прошёл в здании Центральной городской библиотеки.

29 сентября для пожилых жителей Нижнего Тагила, которые приняли участие в мероприятиях библиодня, начался с познавательно-музыкальной программы «Играй, гармонь. Звени, частушка!». Участники узнали об истории частушек и под аккомпанемент ансамбля «Задоринка» попробовали спеть несколько озорных напевов.

После перерыва на чай участники разделились по группам. Часть гостей отправилась на экскурсию в культурный центр, где рассказывали о жизни поэта Булаты Окуджавы. Кто-то отправился в информационно-правовой отдел, чтобы зарегистрировать учётную запись на портале Госуслуг.

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Остальные группы имели возможность посетить встречу «Мой любимый огород – и здоровье, и доход» и киносеанс с тифлокомментированием «Кино без барьеров». Также пожилым жителям города рассказали про здоровое питание и презентовали поэтический сборник молодой тагильской поэтессы Анастасии Калининой.


Библиодень завершился в 16:00. По информации пресс-службы Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила, мероприятия посетили 125 человек.


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Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила
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