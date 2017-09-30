Библиодень пожилого человека прошёл в городской библиотеке Нижнего Тагила (ФОТО)

29 сентября для пожилых жителей Нижнего Тагила, которые приняли участие в мероприятиях библиодня, начался с познавательно-музыкальной программы «Играй, гармонь. Звени, частушка!». Участники узнали об истории частушек и под аккомпанемент ансамбля «Задоринка» попробовали спеть несколько озорных напевов.



После перерыва на чай участники разделились по группам. Часть гостей отправилась на экскурсию в культурный центр, где рассказывали о жизни поэта Булаты Окуджавы. Кто-то отправился в информационно-правовой отдел, чтобы зарегистрировать учётную запись на портале Госуслуг.





Остальные группы имели возможность посетить встречу «Мой любимый огород – и здоровье, и доход» и киносеанс с тифлокомментированием «Кино без барьеров». Также пожилым жителям города рассказали про здоровое питание и презентовали поэтический сборник молодой тагильской поэтессы Анастасии Калининой.



Библиодень завершился в 16:00. По информации пресс-службы Центральной городской библиотеки Нижнего Тагила, мероприятия посетили 125 человек.

Фото: Центральная городская библиотека Нижнего Тагила