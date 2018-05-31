+7
Свердловская область
Нижний Тагил
+7
вечер: +8
ночь: +4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.59 + 5.33
EUR 72.52 + 1.96
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Напиши историю семьи: школьники Нижнего Тагила приглашаются в городские архивы

31 мая 2018, 14:20Добавить новость
администрация,город,конкурс,культура,Нижний Тагил,образование,школьники,родословная,архив,история семьи

В Нижнем Тагиле пройдет городской этап регионального конкурса «История моей семьи в истории родного края».

 Цель конкурса – сохранение устоев родословных исследований и исторических данных о населении Свердловской области.

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 8-11 классов. Необходимо выполнить работу про свою семью, род с использованием данных из архивов, воспоминаний.

В конкурсе предполагается несколько номинаций. В номинации «Рассказ» необходимо предоставить работу размером не более 20 страниц, желательно с фотографиями и копиями документов.

Номинация «Видео-рассказ» предполагает видеозапись любого вида и с любого ракурса не дольше 15 минут.

«Фотолетопись» представляет собой фотографии из семейного альбома или любых других источников не более 20 фото.

Конкурс устраивает Управление образования  и отдел по делам архивов Администрации Нижнего Тагила в честь 100-летнего юбилея архивной службы России.

Подать заявку можно в отдел по делам архивов Администрации города до 1 августа 2018 года по электронной почте razina_j@rambler.ru, отправить почтой или принести лично по адресу пр. Ленина, д.1, каб. №1 (отдел по делам архивов). 

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Фестиваль «Адрес детства – мой Нижний Тагил» отпраздновал своё 25-летие (ВИДЕО)
19 мая, 10:00
1 0
Тагильские дошкольники победили в конкурсе проекта «Уральская инженерная школа»
сегодня, 12:25
0 0
Ребята из тагильского детского дома отправились в поход с поисковым отрядом (ФОТО)
сегодня, 09:00
2 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 123
Подписаться на новости