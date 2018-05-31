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Новости Нижнего Тагила

Конкурс «Молодая семья - 2018» стартует в Нижнем Тагиле 1 июня

31 мая 2018, 17:40Добавить новость
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С 1 июня 2018 года в Нижнем Тагиле стартует 16 городской фестиваль-конкурс «Молодая семья - 2018».

Участниками могут быть семьи, постоянно проживающие на территории Нижнего Тагила. Возраст участников - до 35 лет, официально зарегистрированный брак, наличие детей. Победителем станет семья, набравшая наибольшую сумму баллов. Семьи-участники конкурсных этапов будут награждены сувенирами и дипломами от Администрации города Нижний Тагил. Семьи-победители и призеры получат дипломы и призы от главы города Нижний Тагил.

Участникам фестиваля «Молодая семья - 2018. Расширение границ» предстоит проявить себя в 4 этапах: спортивный конкурс, туристическая эстафета, кулинарный конкурс и творческий этап.

 

4 августа 2018 года в финале фестиваля «Молодая семья 2018» пройдет итоговый гала-концерт, включающий в себя лучшие творческие номера конкурсантов, объявление итогов, награждение победителей и участников фестиваля.

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