Конкурс «Молодая семья - 2018» стартует в Нижнем Тагиле 1 июня

Участниками могут быть семьи, постоянно проживающие на территории Нижнего Тагила. Возраст участников - до 35 лет, официально зарегистрированный брак, наличие детей. Победителем станет семья, набравшая наибольшую сумму баллов. Семьи-участники конкурсных этапов будут награждены сувенирами и дипломами от Администрации города Нижний Тагил. Семьи-победители и призеры получат дипломы и призы от главы города Нижний Тагил.





Участникам фестиваля «Молодая семья - 2018. Расширение границ» предстоит проявить себя в 4 этапах: спортивный конкурс, туристическая эстафета, кулинарный конкурс и творческий этап.

4 августа 2018 года в финале фестиваля «Молодая семья 2018» пройдет итоговый гала-концерт, включающий в себя лучшие творческие номера конкурсантов, объявление итогов, награждение победителей и участников фестиваля.