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Новости Нижнего Тагила

Конкурс на проведение изысканий по парку «Восточный» объявлен в Нижнем Тагиле

12 апреля 2018, 07:30Добавить новость
администрация,город,Нижний Тагил,Свердловская область,экономика,мэрия,индустриальный парк,Восточный
В Нижнем Тагиле объявлен конкурс на проведение изысканий по проекту индустриального парка «Восточный». Информация была опубликована на портале госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 2,6 миллиона рублей.

Речь идёт об изысканиях по объекту инженерной и транспортной инфраструктуры. За деньги подрядчик проведёт исследование, по итогам которого будет отобрано 12 монолитов, а также будут изучены гидрометеорологические условия выбранного участка и его экологические показатели.

Территория под индустриальный парк в 65 гектаров расположится в Тагилстроевском районе города. Подрядчик должен будет учесть, что на месте разместится порядка 9 километров новых дорог, появятся очистные сооружения промышленных стоков, а также трансформаторных подстанций, сетей водоотведения, электро- и газоснабжения, сетей связи и видеонаблюдения.

Победители конкурса будет определены 23 апреля. Подрядчик, согласно техническому заданию, обязуется выполнить работы в течение 24 календарных дней с момента заключения договора, передает издание «Znak.com».

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