Конкурс на проведение изысканий по парку «Восточный» объявлен в Нижнем Тагиле

Речь идёт об изысканиях по объекту инженерной и транспортной инфраструктуры. За деньги подрядчик проведёт исследование, по итогам которого будет отобрано 12 монолитов, а также будут изучены гидрометеорологические условия выбранного участка и его экологические показатели.



Территория под индустриальный парк в 65 гектаров расположится в Тагилстроевском районе города. Подрядчик должен будет учесть, что на месте разместится порядка 9 километров новых дорог, появятся очистные сооружения промышленных стоков, а также трансформаторных подстанций, сетей водоотведения, электро- и газоснабжения, сетей связи и видеонаблюдения.





Победители конкурса будет определены 23 апреля. Подрядчик, согласно техническому заданию, обязуется выполнить работы в течение 24 календарных дней с момента заключения договора, передает издание «Znak.com».