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Мнение экспертов: Россия сдаёт позиции лидера в космической отрасли
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Uydu ariza

Мнение экспертов: Россия сдаёт позиции лидера в космической отрасли

Вчера, 00:10Наука
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