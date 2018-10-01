Мнение экспертов: Россия сдаёт позиции лидера в космической отрасли

В 2012 году Роскосмос отказался от исследования Солнечной системы, по сути, заморозив перспективные проекты по отправке автономных космических модулей к Венере, Меркурию и Марсу. По мнению ряда экспертов, это стало первым тревожным звонком того, что российская космическая отрасль начинает отдаляться от состязания среди передовых держав.

Проекты по освоению Солнечной системы в мире и России Фото: «Новые Известия»

Спустя некоторое время на Международной космической станции отказались от проведения научных исследований, а число экипажа сократили с 3 до 2 человек. По словам Дмитрия Рогозина, курирующего Российское космическое агентство, проводимые эксперименты будут направлены только на обеспечение выживания нашего сегмента МКС.

Сравнение числа научных исследований на российском сегменте МКС и сегменте НАСА Фото: «Новые Известия»

На неопределённое время Россия отказалась от производства и использования ракет тяжёлого класса: проект «Протон» будет свёрнут к 2021 году, разработка модульного ракетоносителя «Ангара» отложена из-за высокой себестоимости. Также было принято решение об отказе от ракетных двигателей на метане вместо керосина и от многоразовых ракет.

Ракета-носитель «Протон» Фото: Роскосмос

Остро стоит проблема с формированием профессиональных кадров для космической отрасли: аэрокосмический факультет Омского государственного технического университета в 2008-м был преобразован в факультет транспорта, нефти и газа, а от проектирования «Гагарин-центра» отказались в 2017 году.

Причиной начавшейся утраты Россией статуса лидера является то, что Роскосмос взял ориентацию на реализацию проектов от Министерства обороны и других государственных структур, вместо того, чтобы сосредочиться на развитии гражданской космонавтики, отмечает независимый эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич.

Самые успешные космические проекты – именно гражданские. Военная космонавтика решает иные задачи на поверхности Земли. Если через 20-30 лет человек уйдёт на Луну или Марс, то военная космонавтика всё равно останется на Земле, в этом её принципиальное отличие,поясняет Лукашевич.