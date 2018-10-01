Мнение экспертов: Россия сдаёт позиции лидера в космической отрасли

В космическую сферу по всему миру всё чаще приходят частные компании, инвестиции от которых способствуют развитию отрасли. Исключение составляет Российская Федерация, где за последние несколько лет произошла переориентация на реализацию заказов от военных и других госструктур.
В 2012 году Роскосмос отказался от исследования Солнечной системы, по сути, заморозив перспективные проекты по отправке автономных космических модулей к Венере, Меркурию и Марсу. По мнению ряда экспертов, это стало первым тревожным звонком того, что российская космическая отрасль начинает отдаляться от состязания среди передовых держав.
Спустя некоторое время на Международной космической станции отказались от проведения научных исследований, а число экипажа сократили с 3 до 2 человек. По словам Дмитрия Рогозина, курирующего Российское космическое агентство, проводимые эксперименты будут направлены только на обеспечение выживания нашего сегмента МКС.
На неопределённое время Россия отказалась от производства и использования ракет тяжёлого класса: проект «Протон» будет свёрнут к 2021 году, разработка модульного ракетоносителя «Ангара» отложена из-за высокой себестоимости. Также было принято решение об отказе от ракетных двигателей на метане вместо керосина и от многоразовых ракет.
Остро стоит проблема с формированием профессиональных кадров для космической отрасли: аэрокосмический факультет Омского государственного технического университета в 2008-м был преобразован в факультет транспорта, нефти и газа, а от проектирования «Гагарин-центра» отказались в 2017 году.
Причиной начавшейся утраты Россией статуса лидера является то, что Роскосмос взял ориентацию на реализацию проектов от Министерства обороны и других государственных структур, вместо того, чтобы сосредочиться на развитии гражданской космонавтики, отмечает независимый эксперт, кандидат технических наук Вадим Лукашевич.
Самые успешные космические проекты – именно гражданские. Военная космонавтика решает иные задачи на поверхности Земли. Если через 20-30 лет человек уйдёт на Луну или Марс, то военная космонавтика всё равно останется на Земле, в этом её принципиальное отличие,поясняет Лукашевич.
Зацикленность России на военных программах мешает отрасли следовать мировым трендам, сообщают «Новые Известия».