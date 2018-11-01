Студенческий кампус в Нижнем Тагиле: концепция, инновации и экосистема образования

Центр инноваций в Нижнем Тагиле Представители рабочей группы на заседании мэрии озвучили предварительную концепцию проекта «Кампус». Промежуточный вариант – межвузовский центр инженерных инноваций.

Инженеров мы рассматриваем достаточно широко. Это инженерия не только исключительно для металлургии и машиностроения, это инженер как творец, пояснил Максим Щербинин, один из членов рабочей группы, доцент нижнетагильского филиала УрФУ.

Проект затронет интересы всего региона, которому, по мнению экспертов, нужны драйверы развития. Кампус станет центром развития и притяжения образования, своеобразной экосистемой, в которой будут взаимодействовать государство, общество и бизнес. Итогом этого взаимодействия должен стать технологический прорыв.

Это очень амбициозный и очень сложный проект, но в то же время проект, который сейчас необходимо сделать. Само время требует того, чтобы мы задумались о конкурентоспособности нашей системы подготовки специалистов. Это инженеры, которые смогут решать новые задачи. Здесь будут профессии будущего, которые не распространены, но использование их необходимо в рамках сегодняшнего дня, пояснил докладчик Максим Щербинин.

Широкая отраслевая карта Кампус по предварительному замыслу охватит широкие направления деятельности: IT-технологии, авиацию и космическую технику, оборону и безопасность, химическую промышленность, чёрную и цветную металлургию, а также медицину высоких технологий, когнитивные и социальные науки и другие отрасли.

Молодёжь всегда привлекают перспективы образования и будущей карьеры. Здесь мир ничего не изобретает. С точки зрения самих принципов образования, нам нужно идти в ногу со временем, с прогрессом,уверены члены рабочей группы.

Конструкторские бюро, проекты и технические задачи Основная деятельность кампуса – конечное создание инновационной деятельности и инновационных продуктов. Постоянное обучение студентов высших учебных заведений, проекты переподготовки кадров. Ежегодная цифра – 10 тысяч молодых кадров, которые будут учиться под покровительством резидентов.

Мировая практика подобных систем работает как проекты. Тогда, когда резиденту необходимо сделать какую-то техническую задачу, то этот проект может быть реализован там, где есть для этого лабораторный стенд или люди, которые займутся им. С точки зрения того, как это было реализовано и какие есть примеры в мировой практике, а примеров очень много. Фактически говоря, наша задача – осваивать эти методы взаимодействия науки и производства. Это новые конструкторские бюро, которые делают технические прорывы. Кампус должен быть интересен местным предприятиям или тем предприятиям, которые хотят развиваться здесь.

Конкуренция не в регионе, а по стране (и даже по миру) В ходе обсуждения, глава города Владислав Пинаев посоветовал членам рабочей группы не брать за основу проекта только Свердловскую область.

Если мы только на нашем регионе остановимся, то нам не выдержать конкуренции. Надо смотреть по России, а может и другие страны. Вообще нет такого понятия «приехать на Урал, чтобы получать образование».