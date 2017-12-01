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Новости Нижнего Тагила

Номера городских телефонов на «25» изменены в Нижнем Тагиле (ФОТО)

1 декабря 2017, 17:30Добавить новость
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Последняя координатная телефонная станция в Нижнем Тагиле была переведена на цифровой формат. Номера абонентов, начинающиеся на «25» будут изменены. При переключении удалось сохранить 1 000 номеров, которые привязаны к организациям. 

ПАО «Ростелеком» вывел из эксплуатации аналоговую координатную АТС-25. Возможность получения телефонных услуг в новом цифровом формате стала  доступна абонентам и центра города. На сегодня все жители Нижнего Тагила, пользующиеся услугами телефонной связи, а таких в городе более 40 000 семей, обеспечены телефонией в цифровом качестве.

 

Проведенная реконструкция существенно повысила качество связи и увеличила спектр дополнительных сервисов, которые являются важными для абонентов: переадресация, уведомления о поступлении вызовов, определитель номера, автодозвон. Обработка звонков с помощью программного коммутатора позволяет повысить качество и удешевляет эксплуатацию системы, -- рассказал Алексей Мокеров, начальник станционного цеха ПАО «Ростелеком».

 

Работы по переключению специалисты провели без остановки действия услуг.

 

Переключение на современное цифровое оборудование было проведено для абонентов без приостановки услуг и бесплатно, за счет средств «Ростелекома», -- добавил Алексей Мокеров.

 

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АТС-25 – последняя аналоговая станция в Нижнем Тагиле, она служила с 1986 года и уже выработала свой ресурс.  Старая телефонная станция занимала целый этаж здания на площади почти 600 м2. Новое оборудование компактное, занимает меньшую площадь и имеет больше возможностей.

 

Связь развивается очень быстро, сейчас телефония у нас предоставляется не только фиксировано, но и поверх интернета. Естественно, места занимается гораздо меньше, людей для обслуживания станции требуется меньше, и мы можем предоставить клиенту более широкий спектр услуг, -- пояснила Людмила Шишкина, начальник межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций г. Нижнего Тагила ПАО «Ростелеком».

  

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По мнению специалистов, традиционный телефон по-прежнему остается в списке самых востребованных услуг.

  

При необходимости, абоненты смогут узнать свой новый номер по телефону службы ремонта «Ростелекома» в Нижнем Тагиле -125 или 8(3435)32-11-12.  

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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