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Новости Нижнего Тагила

Стивен Хокинг был похоронен рядом с Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином

2 апреля 2018, 06:35Добавить новость
образование,смерть,Англия,Стивен Хокинг,похороны,наука,ученые
Прах знаменитого физика-теоретика и популяризатора науки Стивена Хокинга был похоронен рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарьльза Дарвина.

Прощание с известным учёным состоялось в пантеоне Вестминстерского аббатства. В последний путь Хокинга его поклонники проводили бурными аплодисментами и молчанием под 76 ударов часов (именно столько лет было Хокингу в момент смерти).

Как сообщают «Новые Известия», на похороны были приглашены 500 гостей. Помимо бывшей жены и трёх детей на церемонии прощания присутствовали актёр Эдд Редмэйн, который сыграл Хокинга в биографическом фильме, глава SpaceX Илон Маск, гитарист Queen Брайн Мэй и драматург Алан Беннетт.

Напомним, известный физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался в Англии 14 марта на 77-ом году жизни. Он был известен своим распространением научных знаний для широкого круга людей и изучением первичного состояния Вселенной.

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