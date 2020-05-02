Американские аналитики отследили снижение активности на УВЗ из-за COVID-19

Согласно отчёту, опубликованному на сайте Defense One, замедлилось производство на таких заводах АПК, как НПЦ «Салют» (изготавливает запчасти для Су-27), «Гидромаш» (производит детали шасси, гидравлику и цилиндры для истребителей Су-30МК и Су-34) и «Уралвагонзавод». Активность предприятий отследили по сигналам мобильных телефонов работников.

Например, сотрудников УВЗ было на территории завода на 3,5 тысячи меньше, чем в обычные рабочие дни. Исследователи отмечают, что показатели по Казанскому вертолётному заводу на время пандемии практически не изменились.