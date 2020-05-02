Американские аналитики отследили снижение активности на УВЗ из-за COVID-19
Активность оборонных заводов в России, включая ОАО НПК «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, снизилась. Такой вывод сделали американские аналитики из Orbital Insights.
Согласно отчёту, опубликованному на сайте Defense One, замедлилось производство на таких заводах АПК, как НПЦ «Салют» (изготавливает запчасти для Су-27), «Гидромаш» (производит детали шасси, гидравлику и цилиндры для истребителей Су-30МК и Су-34) и «Уралвагонзавод». Активность предприятий отследили по сигналам мобильных телефонов работников.
Например, сотрудников УВЗ было на территории завода на 3,5 тысячи меньше, чем в обычные рабочие дни. Исследователи отмечают, что показатели по Казанскому вертолётному заводу на время пандемии практически не изменились.
Исследования американцев, по словам компании, стали возможными благодаря применению машин – искусственный интеллект отслеживал людей в реальном времени по анонимным данным сотовых телефонов.