Сергей Лавров: «Климатический саммит может пройти в Екатеринбурге»

Сергей Лавров: «Климатический саммит может пройти в Екатеринбурге»

Сергей Лавров: «Климатический саммит может пройти в Екатеринбурге»

Сегодня, 17:18
Наука
Фото: Министерство иностранных дел РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил, что климатический саммит может пройти в Екатеринбурге. Он прибыл с рабочим визитом в столицу Урала 1 сентября.

Также Лавров отметил, что в Екатеринбурге есть возможность для проведения и мероприятий по линии Шанхайской организации сотрудничества. Министр отметил, что посетители международной выставки «Иннопром», которая прошла недавно в столице Урала, остались довольны уровнем организации мероприятия, пишет «КП-Екатеринбург».

Напомним, Сергей Лавров прибыл в аэропорт Кольцово вечером 1 сентября спецбортом, который перевозит высших государственных чиновников. Рабочий визит предположительно связан с выборами, которые состоятся в сентябре 2021 года.

Сюжеты:
Екатеринбург
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