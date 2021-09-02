Сергей Лавров: «Климатический саммит может пройти в Екатеринбурге»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил, что климатический саммит может пройти в Екатеринбурге. Он прибыл с рабочим визитом в столицу Урала 1 сентября.

Также Лавров отметил, что в Екатеринбурге есть возможность для проведения и мероприятий по линии Шанхайской организации сотрудничества. Министр отметил, что посетители международной выставки «Иннопром», которая прошла недавно в столице Урала, остались довольны уровнем организации мероприятия, пишет «КП-Екатеринбург». Напомним, Сергей Лавров прибыл в аэропорт Кольцово вечером 1 сентября спецбортом, который перевозит высших государственных чиновников. Рабочий визит предположительно связан с выборами, которые состоятся в сентябре 2021 года. Сергей Лавров прилетел спецбортом авиакомпании «Россия» в Екатеринбург

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter