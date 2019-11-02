Школьники из Нижнего Тагила попали в состав сборной России по робототехнике

Егор Ермаков и Сергей Ковтков считают, что роботы в ближайшем будущем будут у каждого.

Во время демонстрации работы искусственный интеллект дал сбой. Егор случайно запустил не ту программу, и робот неверно выполнил задание. Школьник объяснил, что работа должна проходить без вмешательства человека.

Робот утилизирует так называемые лампочки и ставит новые в умных домах. Ну конечно, на самом поле это всё обозначено схематично. Робот должен делать всё автономно, им никто не управляет. Самым трудным мне показалось написание программы, там много нюансов, рассказывает о своем изобретении Егор Ермаков.

Создание робота заняло почти десять месяцев.

Сложность состоит в том, чтобы придумать робота, который выполнит его точнее всех остальных и быстрее всех остальных. Здесь задача была разработать правильную конструкцию робота и, конечно, ребята вместе с педагогами занимались этим, сказал Андрей Ермаков, педагог дополнительного образования Дворца детского и юношеского творчества.

Сергей и Егор уверены, что их проект выиграет, потому что его можно модернизировать, к примеру, для работы в помещениях складов.

В сборную России школьники вошли после того, как победили на федеральной олимпиаде и прошли учебно-тренировочные сборы в университете «Иннополис» в Казани. Вместе с ними представлять страну будут школьники из Москвы, Владивостока, Магнитогорска и других городов.

Владислав Пинаев отметил, что это важно для Свердловской области и Российской федерации в целом.

Это перспектива и наше будущее в целом, мы сегодня много говорим, да и программа губернатора о создании инженерной школы — это как раз те практические шаги, которые помогают ребятам развиваться и двигаться дальше, говорит он.

Чемпионат World Robot Olympiad пройдет в Венгрии с 8 по 10 ноября.

Справиться с волнением, максимально сосредоточиться и победить!пожелал Владислав Пинаев школьникам.

Также он отметил, что в рамках «Уральской инженерной школы» лаборатории робототехники созданы в 18 детских садах, 14 школах и 5 учреждениях дополнительного образования. Их воспитанники демонстрируют прочную базу навыком и знаний по ряду технических и естественно-научных дисциплин.