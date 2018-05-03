Молодые ученые Свердловской области могут побороться за 200 тыс. рублей

Участие в конкурсе, который в этом году пройдет в 15-й раз, смогут принять свердловчане в возрасте до 35 лет, занимающиеся научной деятельностью.



Конкурсная программа будет включать 20 номинаций, в их числе медицина, математика, биология, физика. В каждой из 20 номинации будет выбран лауреат, который получит премию в размере 200 тысяч рублей, сообщает «Московский комсомолец».



Напомним, что уральские астрономы открыли новую экзопланету.