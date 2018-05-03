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Новости Нижнего Тагила

Молодые ученые Свердловской области могут побороться за 200 тыс. рублей

3 мая 2018, 13:05Добавить новость
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До 1 ноября 2018 года молодые ученые Свердловской области могут подать заявки на соискание премий губернатора в научных областях.

Участие в конкурсе, который в этом году пройдет в 15-й раз, смогут принять свердловчане в возрасте до 35 лет, занимающиеся научной деятельностью.


Конкурсная программа будет включать 20 номинаций, в их числе медицина, математика, биология, физика. В каждой из 20 номинации будет выбран лауреат, который получит премию в размере 200 тысяч рублей, сообщает «Московский комсомолец».

Напомним, что уральские астрономы открыли новую экзопланету.

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