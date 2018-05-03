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Новости Нижнего Тагила

Уральские астрономы открыли новую экзопланету

3 мая 2018, 14:20Добавить новость
Екатеринбург,Россия,Свердловская область,наука,Планета,астрономия,астроном-любитель,обсерватория,Первоуральск
Учёные из Екатеринбурга обнаружили новую экзопланету, которая входит в класс «горячих юпитеров». Открытый небесный объект находится за пределами солнечной системы.

Открытие сделали сотрудники Коуровской обсерватории, которая расположена близ Первоуральска. Так, планета KPS-1b получила название в честь научного учреждения. Информация о планете, отметим, собиралась многими обсерваториями, но именно Коуровская стала центром сбора данных.

Исследования начались после того, как один из приборов в США зафиксировал нестандартные данные. Российские астрономы ранее объединили профессиональные и любительские телескопы одной сетью, сравниваемой с «социальной». Иностранные коллеги подтвердили, что телескоп зафиксировал именно экзопланету.

Открытие такого объекта для науки – событие стандартное. Всего их насчитывается более трёх тысяч. Однако на этот раз интересен способ открытия планеты: небольшая обсерватория, не обладающая сильной технической базой, смогла установить данные при помощи коллег из-за рубежа, передаёт издание «Известия».

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