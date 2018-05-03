Уральские астрономы открыли новую экзопланету

Открытие сделали сотрудники Коуровской обсерватории, которая расположена близ Первоуральска. Так, планета KPS-1b получила название в честь научного учреждения. Информация о планете, отметим, собиралась многими обсерваториями, но именно Коуровская стала центром сбора данных.



Исследования начались после того, как один из приборов в США зафиксировал нестандартные данные. Российские астрономы ранее объединили профессиональные и любительские телескопы одной сетью, сравниваемой с «социальной». Иностранные коллеги подтвердили, что телескоп зафиксировал именно экзопланету.



Открытие такого объекта для науки – событие стандартное. Всего их насчитывается более трёх тысяч. Однако на этот раз интересен способ открытия планеты: небольшая обсерватория, не обладающая сильной технической базой, смогла установить данные при помощи коллег из-за рубежа, передаёт издание «Известия».