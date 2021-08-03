Золото на Международной химической олимпиаде завоевали екатеринбургские школьники

Всего в олимпиаде участвовало 312 школьников из 79 стран. Было разыграно 33 золотых награды, 65 — серебряных и 96 бронзовых.
Екатеринбуржцы продолжат учить химию в МГУ. Двое из них подали документы на химический факультет, а другой — на факультет наук о материалах, пишет Е1.
В связи с карантинными мерами соревнования на 53-й Международной олимпиаде по химии проходили дистанционно. Из-за этого не было экспериментальной части, а в теоретической было девять заданий. Проходила она один соревновательный день.
Участникам олимпиады были предложены задания о диссоциации водорода на поверхности металлов, изотопном распаде при различных температурах, цинк-ионных аккумуляторах, а также спектрофотометрии и небензоидных ароматических соединениях.
Напомним, в январе 2021 года нижнетагильские школьники победили в московской олимпиаде по робототехнике.